PSG não desiste de Mbappé

Depois do ultimato de Nasser Al Khelaïfi, a garantir que Mbappé só jogaria no PSG este época se renovasse até 2025, o clube dá mostras de não querer desistir do craque que é apontado ao Real Madrid. A imprensa francesa garante que os parisienses contrataram Ziad Hammoud, um antigo executivo do grupo BeIn Media – liderado por Al Khelaïfi – que trabalha também com Mbappé, para mediar o conflito e convencer o avançado a renovar, propondo-lhe um novo contrato.

O internacional francês apresenta-se ao trabalho no dia 17, mas já se está a preparar para isso... longe dos holofotes! Segundo a imprensa gaulesa, Mbappé escolheu a pacata vila de Thor, não muito longe de Marselha, para se exercitar no estádio local, acompanhado de alguns amigos e familiares.