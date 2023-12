Nuno Mendes volta em janeiro

O lateral-esquerdo Nuno Mendes continua a recuperar de uma lesão na coxa direita, a qual necessitou de intervenção cirúrgica em setembro. Segundo a imprensa francesa, o jogador português de 21 anos poderá voltar aos relvados no final de janeiro e terá um papel fundamental no PSG na segunda metade da temporada. Luis Enrique confia plenamente nas capacidades do internacional luso, não tendo por isso indicado a necessidade de ir ao mercado por um defesa-esquerdo. O técnico espanhol conta com ele para revalidar o ceptro da Ligue 1 e tentar quebrar o enguiço na Liga dos Campeões.