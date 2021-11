A curiosa pergunta de Mbappé a Dembelé: «Messi vê os meus jogos?»

Simon Kuper, autor do livro 'The Barcelona Complex', abordou a relação de Messi e Mbappé no PSG e contou uma curiosa situação entre os dois, que envolve também Ousmane Dembélé.





"Mbappé abordou Dembélé [numa concentração da seleção francesa] e perguntou-lhe: 'O Messi vê os meus jogos?'. Ao que Dembélé respondeu: 'Não imaginas o quanto'", revelou aos franceses do 'RMC Sport'.Messi falou recentemente sobre a relação entre ele e o francês nos parisienses, a qual não começou da melhor forma pelo facto de no último verão Mbappé poder estar de saída do PSG. "No início foi estranho, não sabíamos se ficava ou ia embora. Felizmente estamos a conhecermo-nos cada vez mais, tanto dentro como fora do campo. Damo-nos de forma espetacular", admitiu o avançado argentino ao jornal 'Sport'.