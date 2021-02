A reunião de duas horas do Liverpool com Mbappé num avião privado

Em 2017 Kylian Mbappé teve inúmeras propostas para deixar o Monaco e, segundo o jornal francês 'L'Équipe', o avançado do PSG podia ter acabado no Liverpool.





Conta aquela publicação que um dos proprietários do clube inglês convocou Mbappé para uma reunião num avião privado, um encontro que se prolongou por duas horas. John W. Henry tentou convencer o jogador e a sua família a mudarem-se para Anfield.Mas não foi bem sucedido. Mbappé acabou por recusar a oferta e assinou pelo PSG nesse mesmo ano.Depois de quatro épocas no Parque dos Príncipes, o avançado continua a ser um dos mais desejados futebolistas no panorama mundial. Termina contrato com o PSG em 2022 e o clube já propôs a renovação, mas o jogador ainda não respondeu. O Real Madrid e o Liverpool estão atentos.