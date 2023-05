Abel Ferreira apontado ao PSG

Muda a época, muda o treinador. Falhado (novamente) o grande objetivo que passava pela conquista da Liga dos Campeões, o PSG prepara a sucessão de Christophe Galtier no banco da equipa. De acordo com o 'L'Équipe', há dois treinadores portugueses na lista de candidatos: Mourinho e Abel Ferreira. Se o primeiro não causa surpresa - o técnico da Roma é associado há algum tempo ao PSG -, já o nome de Abel causa algum espanto. O jornal francês explica que Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG, acompanha com atenção a carreira do timoneiro do Palmeiras, clube com o qual tem contrato até 2024. Aliás, Luís Campos chegou a treinar Abel Ferreira no Penafiel na época 1999/2000.

Thiago Motta, do Bolonha, e Marcelo Gallardo, sem clube desde que deixou o River Plate, são os outros nomes na lista.

Lucas Hernández na calha

O 'L'Équipe' escreve ainda que o PSG tem um pré-acordo com Lucas Hernández, defesa esquerdo de 27 anos do Bayern. Resta saber se os bávaros querem abrir mão do internacional gaulês, com contrato até 2024.