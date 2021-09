Abidal: «Messi já não é o mesmo, a cada ano muda o seu estilo de jogo»

Éric Abidal, que foi jogador e dirigente do Barcelona, conviveu durante muitos anos com Lionel Messi e afirma que o astro argentino altera a sua forma de jogar todos os anos. O que, no entanto, não é algo a lamentar, mas sim um fator positivo e que pode ajudar o PSG a conseguir bons resultados esta época, segundo a visão do antigo internacional francês.





"É certo que não é o mesmo Messi de quando eu era titular (do Barça), mas os atletas evoluem. Creio que os outros jogadores adaptam-se quando jogam com ele, sobem de nível. É importante ter um jogador competitivo que faça a diferença. Para o PSG é outro ativo ofensivo. Todos estamos impacientes para ver o tridente", disse Abidal, em declarações ao 'Le Parisien'Acerca do trio ofensivo da equipa de Paris, composto por Messi, Mbappé e Neymar, o antigo lateral desejou "sorte aos defesas" que possam enfrentá-los. "Se têm um bom dia, podem fazer muito dano rapidamente. Está claro que o PSG juntou algum dos melhores jogadores do mundo no último mercado de transferências, ainda que precisem de adaptação".