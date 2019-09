Adeptos do PSG voltam à carga: nem o golo sensacional de Neymar acalma a ira

Os adeptos do Paris Saint-Germain não esquecem o que se passou no último mercado de transferências e não descansam enquanto não virem Neymar 'pelas costas'. Apesar do craque brasileiro ter dado o triunfo aos parisienses na última jornada da Liga francesa, diante do Estrasburgo, marcando um golo sensacional em período de descontos, Neymar não se livrou dos assobios durante todo o encontro, com os 'ultras' a exigirem que abandone o clube. Mas os episódios sucedem-se. Já esta terça-feira, nas imediações do Parque dos Príncipes, escreveram uma mensagem... numa estrada. "Neymar fora", pode ler-se, numa fotografia partilhada nas redes sociais.





O internacional brasileiro afirmou diversas vezes que queria sair para Espanha, mas o PSG não conseguiu chegar a acordo, nem com o Barcelona, nem com o Real Madrid. O mercado encerrou e Neymar teve que ser reintegrado no grupo às ordens de Thomas Tuchel, ficando com a vida dificultada na capital francesa.O canarinho está suspenso pela UEFA - por comentários sobre o árbitro do PSG-Manchester United, em março passado, que acabou por ditar o afastamento dos parisienses na prova milionária - e vai falhar o encontro de amanhã, frente ao Real Madrid.