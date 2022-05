Adeus confirmado: Di María deixa Paris SG no final da época

??



Le @PSG_inside tient à saluer et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

Começa a 'dança' de despedidas no Paris SG. Numa altura em que o tema de maior incerteza envolve Kylian Mbappé, o emblema da capital francesa anunciou a saída de Ángel di María, numa nota de tributo ao internacional argentino que desde 2015 representava o clube. Ao todo, em sete temporadas, o ex-Benfica conquistou 18 troféus, sendo atualmente o detentor do jogador mais assistências na história do clube (111). Di María disputou 294 jogos e marcou 91 golos.Na nota emitida no site oficial, Nasser Al-Khelaïfi destacou o legado deixado pelo jogador de 34 anos. "Deixou uma marca permanente na história do clube. Vai permanecer na memória dos adeptos como alguém como uma atitude incontestável, que deixou as nossas cores com um compromisso extremo. Peço a toda a família do Paris SG para ir ao Parque dos Príncipes amanhã para lhe dar o tributo que merece", comentou o presidente do clube.Quanto ao futuro imediato nada se sabe, mas a imprensa italiana tem apontado a Juventus de forma insistente como o mais que provável destino do internacional argentino.5 Ligue 1 (2016, 2018, 2019, 2020, 2022)5 Taças de França (2016, 2017, 2018, 2020, 2021)4 Taças da Liga (2016, 2017, 2018, 2020)4 Troféu dos Campeões (2016, 2018, 2019, 2020)