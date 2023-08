Al-Ahli já terá chegado a acordo com Verratti: falta convencer o Paris SG

O médio italiano Marco Verratti poderá mesmo estar a caminho da Arábia Saudita. Depois de uma primeira investida do Al Hilal ter esbarrado nas exigências do Paris SG, o 'L'Equipe' revela que este sábado terá havido uma nova abordagem saudita, no caso do Al Ahli, clube que já terá chegado a acordo com o jogador quanto à base contratual. Restará agora o mais difícil: convencer o Paris SG a libertar o médio.Lembre-se que a equipa comandada por Jorge Jesus também tinha alcançado um entendimento com Verratti, mas os 30 milhões oferecidos pelo passe do jogador não convenceram os responsáveis do emblema parisiense.Recorde-se que o Al-Ahli já contratou este verão vários jogadores que atuavam na Europa: Édouard Mendy (ex-Chelsea), Mehdi Demiral (ex- Atalanta), Roger Ibañez (ex-Roma), Franck Kessié (ex-Barcelona), Riyad Mahrez (ex-Manchester City) e Roberto Firmino (ex-Liverpool).