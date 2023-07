Al Hilal em Paris para convencer Mbappé

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quarta-feira que o Al Hilal tem uma delegação de dirigentes em Paris, que vai tentar convencer Kylian Mbappé a assinar pelo clube saudita, onde seria treinado por Jorge Jesus.Os dirigentes chegaram hoje, com o intuito de finalizar a contratação de Malcom, extremo brasileiro do Zenit que fez os testes médicos na capital francesa.Os responsáveis sauditas vão permanecer na cidade mais alguns dias, com vista a apresentarem o seu projeto ao craque francês.O Al Hilal fez uma proposta de 300 milhões de euros ao PSG, que autorizou o clube saudita a conversar com o jogador.Recorde-se que o PSG tem interesse em vender o passe de Mbappé este ano, pois o jogador já fez saber que não quer acionar a cláusula de opção para 2025, significando isso que na próxima época podia sair a custo zero.O clube francês já desistiu de o tentar convencer a ficar, pelo que nem convocou o craque para a digressão de pré-época.Segundo alguma imprensa internacional, o Al Hilal quer Mbappé por dois anos, mas o jogador pretende vincular-se por apenas um, para depois ficar livre para assinar pelo Real Madrid.