Al-Khelaïfi explica por que PSG não homenageou Messi depois do Mundial: «Tinha ganho ao Mbappé...»

Nasser Al-Khelaïfi não gostou de ouvir Lionel Messi lamentar-se pelo facto de o PSG não o ter homenageado quando regressou a Paris como campeão do Mundo pela Argentina. O craque, que apenas teve direito a uma discreta distinção, falou do assunto já depois de assinar pelo Inter Miami."Estamos em França, ele tinha ganho na final ao Kylian [Mbappé]! Somos um clube francês, não queria colocar todo o estádio contra ele. Acho que tínhamos de respeitar isso", explicou o presidente do PSG no programa de Jérôme Rothen na 'RMC Sport'.O líder qatari admitiu que não gostou de alguns comentários que Messi fez sobre o PSG. "Ele não é um mau rapaz, mas não gosto disso. O que vou dizer não é apenas para ele, mas para todos: falamos quando estamos no clube, não quando estamos fora. Esse não é o nosso estilo. Tenho um grande respeito pelo Messi, mas dizer mal do Paris Saint-Germain depois de sair, isso não é bom."Quando lhe perguntaram sobre os desempenhos do astro argentino no Parque dos Príncipes, Al-Khelaïfi admitiu que o craque estava habituado a ser a estrela no Barcelona. "O Messi é o melhor jogador do Mundo, o melhor da história. Mas não foi fácil para ele vir para aqui, depois de jogar no Barcelona onde tudo girava à volta dele. Aqui não era a mesma coisa, porque também tínhamos o Kylian [Mbappé] e o Neymar.