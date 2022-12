Al-Khelaïfi perde paciência com câmara de Paris e ameaça tirar PSG do Parque dos Príncipes

Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do PSG, quer comprar os terrenos onde se encontra o Parque dos Príncipes e, numa entrevista ao 'L'Équipe', ameaçou tirar o clube do local se a câmara de Paris não chegar a acordo com o clube."Estamos há cinco anos a tentar comprar o Parque dos Príncipes. A câmara sempre nos disse que ia negociar, mas só depois da entrada de uma nova direção, depois de um novo presidente... São cinco anos perdidos! Podíamos ter construído um novo estádio. Vejam os outros clubes... Nós precisamos de não sei quantos acordos para poder ampliar o recinto, não avançamos nas negociações", constatou o qatari.E prosseguiu: "Vou dizer-lhes que vamos embora se não aceitarem a nossa oferta. Não ameaçamos. Mas apertamos-lhes a mão e diremos adeus. O Parque dos Príncipes não vai ter qualquer valor sem o PSG."Al-Khelaïfi deixou também um recado a Emmanuel Gregoire, vice-presidente da câmara que disse que não podia vender o Parque dos Príncipes pelo mesmo preço de Leandro Paredes, ou seja, 40 milhões de euros. "Fala demais. Na cara diz-nos uma coisa e depois aos jornais diz outra. Isso não é aceitável. Se há um problema discute-se frente a frente. Se tiver uma mensagem digo-a diretamente."O presidente do PSG garante por outro lado que se o PSG comprar a totalidade do Parque dos Príncipes o espaço vai pertencer ao clube e não ao Qatar, conforme teme a câmara. "Claro que nos pertencerá. Investimos no PSG e o clube é francês. Não é um clube qatari. Os jogadores jogam em França. O Chelsea é um clube americano? Aumentámos o valor do campeonato, da cidade, certo?"Al-Khelaïfi abordou também a equipa e o mercado de inverno. "Veremos, mas não creio que vamos contratar este inverno. Não precisamos de ninguém e devemos manter a mesma equipa. Penso que encontrámos um espírito coletivo bom."