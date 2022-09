Al-Khelaifi deixa 'farpa' ao Barcelona: «Injeção mágica de capital não é um caminho sustentável»

Nasser Al-Khelaifi deixou uma 'farpa' ao Barcelona durante a Assembleia da Associação de Clubes Europeus (ECA), na qual manifestou também o seu agrado pelas mudanças económicas que estão a acontecer no futebol europeu, após a UEFA decidir renovar o fair-play financeiro."As novas regras de sustentabilidade financeira são um avanço positivo. As regras controlam os custos, incentivam o investimento e novos investidores e ajudam a garantir a sustentabilidade do futebol. Contudo, temos de ter cuidado, níveis perigosos de dívidas e injeções mágicas de capital não são um caminho sustentável. Temos de pensar a longo prazo", atirou o presidente do PSG, que se focou também no trabalho que está a ser feito para conseguir maior rentabilidade da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia."A ECA também está a trabalhar, em estreita colaboração com a UEFA, num novo formato para a competição masculina a partir de 2024. Os jogos serão mais emocionantes e as competições mais inclusivas. As nossas receitas vão crescer. Já o vimos em França e no Reino Unido. E nos Estados Unidos o nosso crescimento é superior a 150%, com a venda de direitos espanhóis", admitiu, para depois fazer uma revelação."A nossa Joint Venture com a UEFA é o desenvolvimento mais importante do futebol europeu nos últimos tempos. Baseia-se numa relação de confiança e num exemplo de reforma progressiva. Como disse há um ano, foi fundamental para os clubes construírem uma relação forte com a UEFA. É um grande sucesso e hoje tenho o prazer de anunciar que a UEFA e a ECA assinaram uma carta de intenção para celebrar um novo memorando de entendimento até 2030. Os clubes têm mais voz e o nosso valor comercial cresceu, graças ao presidente Ceferin", vincou.