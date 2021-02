Alegou ser reserva do PSG e quase jogou na Champions: a 'falsa' história de Gregoire Akcelrod

Há pessoas para tudo. O desejo de concretizar um sonho a todo o custo pode levar, muitas vezes, as pessoas a mentir para conseguirem alcançar os seus objetivos. Esse foi o lema de vida de Gregoire Akcelrod, um ex-jogador de futebol francês que ainda antes de chegar aos escalões seniores do desporto-rei fora 'proibido' pelo próprio pai por ser "mau demais".

"Eu fiz o meu primeiro jogo frente ao meu pai com apenas 10 anos de idade. Foi como se estivesse a jogar a final da Liga dos Campeões para mim. Enfrentámos uma boa equipa e acabámos por perder 0-4. Quando estava de regresso a casa, no carro, o meu pai virou-se para mim e disse: 'Greg, eu estou tão chateado. Tu és tão mau e preguiçoso. Eu não quero voltar a ver-te dentro de campo'. Eu fiquei chocado. Para mim, estar com os meus amigos dentro de campo era o melhor da minha semana", atirou o francês, em declarações citadas pelo 'Daily Mail'.

Contudo, o sonho de prosseguir no futebol não acabou ali. Um dia, Gregoire Akcelrod lembrou-se do inimaginável: criar um website e um Curriculum Vitae falsos e oferecer-se a grandes clubes da Europa. "Podes ser o Cristiano Ronaldo na quinta equipa e ninguém tem a possibilidade de ver-te jogar. Ninguém ia ver-me jogar pelo PSG porque eu só jogava com jogadores de pontapé para a frente", afirmou.

A mentira criada por Gregoire Akcelrod foi de tal forma trabalhada ao pormenor que o próprio deu-se ao trabalho de visitar o estádio do Paris-Saint-Germain totalmente equipado e fazer uma sessão de fotos, algo que ajudou a credibilizar todo o seu falso trajeto no mundo do futebol.

Estreia na Liga dos Campeões esteve perto de ser concretizada em 2009

Depois de várias passagens por clubes de menor dimensão, Gregoire Akcelrod recebeu 'a proposta de uma vida' numa altura em que nada o fazia prever e foi contactado pelo CSKA Sófia, equipa búlgara que na altura havia se qualificado para a Liga dos Campeões. Em cima da mesa, esteve um contrato de cerca de 15 mil euros mensais durante três anos.

"Eu fiz dois testes com eles [CSKA Sófia] e no domingo o treinador disse ao meu agente que queriam assinar comigo. Tirei fotos com a camisola oficial do CSKA Sófia, assinei um contrato e até publicaram no website que iam anunciar a minha contratação", revelou o francês.

"Mas os adeptos do Paris Saint-Germain destruíram-me. Durante a noite, um dos adeptos do CSKA Sófia foi até um fórum do clube e perguntou: 'Nós estamos prestes a contratar um tal de Gregoire Akcelrod, o que vocês pensam dele?'", contou.

"Os adeptos do PSG não me conheciam. Disseram que eu era 'fake' e foram ver o meu website. Mas algumas das coisas que estavam lá eram verdade. Esse adepto do CSKA Sófia acabou por contactar todos os jornalistas em Sófia e foi revelado que o clube ia assinar com um jogador falso", concluiu.

Atualmente, Gregoire Akcelrod soma 38 anos e já se vê afastado dos relvados mas não do futebol. Lançou uma autobiografia intitulada "Profissional a todo o custo" e é agente de jovens jogadores em Inglaterra.