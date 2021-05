Ander Herrera acusa árbitro de insultar Paredes

Ander Herrera acusou o árbitro Björn Kuipers de ter insultado Leandro Paredes durante o encontro desta noite entre Man. City e Paris SG, uma partida onde os ingleses venceram por 2-0 e avançaram para a final da Champions.





"Dizem-nos para ter respeito, para respeitar os árbitros. Mas ele disse 'fuck off' (f...-te) ao Paredes. Se nós dissermos isso vamos ser certamente suspensos por uns quatro jogos", atirou o espanhol, em declarações à RMC Sports.Já sobre o jogo, Herrera diz que os franceses mereciam mais. "Fomos a melhor equipa durante uns 70 minutos. Tentámos de tudo. Atacámos, tentámos atacar... Vamos embora com a cabeça levantada".Posteriormente, também Marco Verratti acusou o árbitro de o ter insultado. "Disse-me 'vai-te f...' umas duas vezes. Se eu disser isso sou suspenso por dez jogos. Claro que reclamei muito com ele, mas nunca lhe diria tal coisa".