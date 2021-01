André Luiz recorda PSG com Pochettino e o dia em que Ronaldinho humilhou Heinze

A deslocação do PSG ao reduto do Saint-Étienne esta quarta-feira será a estreia de Mauricio Pochettino como treinador dos campeões franceses e as expetativas são enormes. Pochettino regressa a um clube onde foi muito feliz enquanto jogador. O brasileiro André Luiz foi seu companheiro no PSG nessa altura e recorda um episódio com Ronaldinho e Gabriel Heinze.





"Quando cheguei a Paris, o Ronaldinho disse-me que o grupo era ótimo muito por causa do jeito de Pochettino, que era o líder e o capitão de equipa. Ele era uma pessoa que ajudava muito na integração com os franceses. Preocupava-se, queria saber se estava tudo bem connosco, com as nossas famílias", recordou o ex-lateral-esquerdo ao ESPN.com.br."Uma vez no treino o Pochettino disse ao Ronaldinho: 'Hoje, eu e o Heinze vamos dobrar a marcação em você'. O Ronaldinho falou: ‘Se vier para cima, vou dar uma 'caneta', hein!' Antes do treino, todos pensavam: 'Será que ele vai dar 'caneta' hoje?' O Heinze ainda o desafiou: ‘Duvido porque quem te vai marcar hoje sou eu’"."O Heinze era espetacular também, mas muito explosivo e com muita força física na marcação. Na primeira bola, o Pochettino foi malandro e só cercou e não deu o bote. Eu e o Ronaldinho fizemos uma tabelinha. Daí, o Heinze foi para cima e o Ronaldinho deu uma 'caneta' de costas!", recordou entre risos.