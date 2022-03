Antigo avançado do PSG viveu 'inferno' de lesões: «Pedi aos médicos para me cortarem a perna»

Bruno Rodríguez, antigo avançado do PSG, explicou em entrevista ao 'L'Équipe' como as constantes lesões de um jogador podem ter um grande impacto na vida futura. O gaulês recorreu à sua própria situação, lembrando o dia em que pediu aos médicos para lhe "cortarem a perna".Rodríguez frisou que chegou a realizar cerca de 12 cirurgias ao tornozelo direito. "Na penúltima operação retiraram-me o maléolo, e isso causou um tumor. Há cerca de um mês e meio tive uma última reunião com os médicos e pedi que me cortassem [a perna]. Pelo menos poderei voltar a andar normalmente com uma prótese".O ex-avançado referiu ainda como a ânsia de jogar pode trazer muitos problemas. "Tinha muitas vezes o tornozelo torcido. Sempre quis jogar, tanto os jogos grandes como os pequenos. A cortisona que me injetaram corrói a cartilagem, e se não há mais cartilagem... nós, como jogadores, não estamos cientes das consequências"."Não culpo ninguém por isto. Praticamente todos os jogadores ficaram com as consequências da carreira. Todos temos algum problema: no tornozelo, no joelho, no quadril... que o meu exemplo sirva para o mundo do desporto".Rodríguez garantiu ainda "não se arrepender" da decisão. "Não tinha autonomia. A minha mulher precisava de me dar banho. Se tivesse que ficar como estava antes, não ia durar muito. Alivia-me poder seguir em frente, preparei-me psicologicamente com ela para isto. Aos meus filhos custou um pouco mais. Às vezes podes pensar: 'O que eu era e o que me tornei...', mas entre a dor de uma perna fantasma e o facto de poder voltar a andar no futuro, vou arriscar. Ou desistes, ou segues em frente. E eu sigo em frente", rematou.