Anuncia saída do FC Porto num dia e é oficializado no PSG no outro: Serif Nhaga assina até 2025

O PSG oficializou esta quinta-feira a contratação de Serif Nhaga, lateral-esquerdo que ontem anunciou a sua saída do FC Porto. O jovem jogador, de 17 anos, fez toda a formação nos dragões e assina agora pelos franceses até 2025.Numa mensagem de despedida aos azuis e brancos publicada ontem no seu Instagram, Nhaga sublinha que o FC Porto foi "sempre mais do que um clube" para si. "Foi em 2019 que vesti pela primeira vez de azul e branco. Jamais esquecerei esse momento. Foi o cumprir de um sonho. O Futebol Clube do Porto sempre foi mais do que um clube para mim. Foi casa e família. Uma escola onde não basta ser bom, é preciso trabalhar para querer ser ainda melhor. Serei sempre grato pelo que me proporcionou, pela honra e oportunidade de lutar por vitórias e conquistas, neste que é um clube com uma história sem igual. No futebol e na vida, temos de estar preparados para abraçar novos desafios. Esse momento chegou. É um adeus com esperança de um dia poder voltar. Obrigado Futebol Clube Porto!", pode ler-se na publicação do jovem lateral.Nhaga já não tinha contrato com o FC Porto desde o verão - os dragões tentaram renovar com o jogador, sem sucesso - e estava, desde então, a treinar por 'conta própria'.