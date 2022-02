Apagão de Messi gera compreensão e... críticas

Messi assinou uma nova exibição cinzentona, desta feita diante do Real Madrid, coroada com um penálti falhado, o que não obstou ao triunfo (1-0) do PSG na Champions. O ‘apagão’ motivou uma onda de solidariedade e de críticas, chegando o ‘Mundo Deportivo’ a adiantar que o argentino pondera deixar o PSG no final da época apesar do contrato ser válido até 2023.

Quem mostrou compreensão em relação a Leo? Donnarumma, Xavi e Lineker, por exemplo. “Estas coisas acontecem a qualquer um, todos sabemos quem ele é”, afirmou o guardião do PSG, elogiando Mbappé com um epíteto muitas vezes utilizado em relação... a Messi: “ Kylian é um extraterrestre!” O treinador do Barça, esse, referiu: “Se as pessoas pensarem só no penálti, então é normal que haja críticas. Para mim, ele será sempre o melhor do Mundo.” Por seu turno, o antigo avançado do Barça alertou: “Messi faz 35 anos em junho e Ronaldo tem 37. Devemos baixar as expetativas em relação a eles. Nem estes deuses do futebol podem desafiar o tempo para sempre.”

Quem o criticou? A imprensa em geral, Capello e Rothen. “Nem uma finta conseguiu fazer, acho que anda triste”, vincou o antigo técnico do Milan, enquanto o ex-médio do PSG anotou: “Em termos desportivos nada traz ao clube!”