Areola prolonga contrato com PSG até 2023

O guarda-redes Alphonse Areola prolongou contrato por quatro épocas com o Paris Saint-Germain, até 30 de junho de 2023, anunciou esta quinta-feira o clube francês, no qual tem alternado a titularidade com o italiano Buffon.Areola, duas vezes internacional francês, de 25 anos, é formado nas escolas do Paris Saint-Germain, do qual chegou a sair por empréstimo para Lens, Bastia e Villarreal, antes de regressar a Paris na época de 2016/17."É um dos mais bonitos símbolos da excelência do nosso centro de formação", disse o presidente do emblema parisiense, Nasser Al-Khelaifi.O guarda-redes fez todas as etapas da formação, desde os iniciados, até assinar o primeiro contrato profissional em 2009, então com 16 anos e na equipa de juvenis do Paris Saint-Germain.Esta época, Areola tem 'dividido' a baliza do PSG com o veterano e experiente Buffon, guardião que chegou esta temporada a Paris, aos 40 anos, depois de 17 épocas ligado à Juventus.No comunicado na sua página oficial, Areola disse que o clube lhe dá a oportunidade de prosseguir "grandes ambições, ao lado de companheiros excecionais".