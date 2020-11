Arrigo Sacchi arrasa PSG: «Não é uma equipa, é um grupo»

Arrigo Sacchi nunca foi de se poupar nas palavras e no futebol dos dias de hoje sabe bem do que gosta e não gosta de ver em campo. Em entrevista ao Eurosport, o antigo treinador e selecionador italiano apontou dois exemplos opostos do que é uma... equipa.





"Não vejo muito o PSG porque não gosto. Vi 30 minutos do jogo frente ao Istanbul Basaksehir e parei. É uma equipa que não se baseia na harmonia e na beleza, mas vive sim das individualidades e da força económica. É um grupo, não é uma equipa. Uma equipa é quando 11 jogadores conseguem interiorizar as coisas. Isto vai para lá das táticas e da técnica. É quando as respostas se tornam automáticas dos treinos para os jogos. Não vemos muito automatismo no PSG. O Atalanta estava num processo de alcançar uma verdadeira obra de arte na última época, nos quartos de final da Champions. Um jogador do PSG custa mais do que toda a equipa do Atalanta...", afirmou.