As condições que Mbappé impõe para renovar pelo PSG

O jornal francês 'Le Parisien' conta que Kylian Mbappé não pretende renovar contrato com o PSG antes do Campeonato da Europa, mas que terá imposto duas condições para aceitar a proposta de Leonardo, o diretor desportivo.





O avançado, que é pretendido pelo Real Madrid e pelo Liverpool, quer renovar até 2023, e não até 2025, como foi sugerido pelo clube. A ideia do jogador será sair no verão de 2022.O segundo ponto pretendido por Mbappé prende-se com garantias desportivas. O jogador quer que o clube garanta uma equipa competitiva, que lhe permita lutar pela pela Champions. Por isso a atuação do clube no mercado de transferências pode ser decisiva para a permanência, ou não, do avançado no PSG.