As razões que levaram à ausência de Messi dos nomeados para a Bola de Ouro

A 'France Football' deu esta sexta-feira a conhecer a lista de 30 candidatos à Bola de Ouro e, mais do que se falar dos nomes que estão, o maior tema de conversa foi mesmo a ausência de Leo Messi, argentino que até é o atual detentor do troféu (e o mais ganhador, com sete troféus). A situação gerou alguma curiosidade e justifica-se por alguns aspetos partilhados pelo jornal 'Olé'.O primeiro ponto a ter em conta é que este prémio refere-se ao rendimento da temporada 2021/22, pelo que nessa análise não entra o principal troféu conquistado por La Pulga, a Copa América, uma prova na qual o craque argentino foi destacadamente o melhor da sua equipa.Por outro lado, Messi fica de fora porque os jornalistas que fazem parte do júri (onde também entra o antigo avançado Didier Drogba) entenderam que a sua época no Paris SG não correspondeu às expectativas criadas. Marcou apenas seis golos na Ligue 1 (ainda que tenha feito inúmeras assistências) e na Liga dos Campeões, o principal objetivo do milionário clube francês, não passou dos oitavos-de-final.Aliás, a temporada menos bem conseguida do PSG acaba também refletir-se no número de jogadores da equipa da capital que foram nomeados: apenas um, Kylian Mbappé.Sem Messi, o principal candidato a ficar com a Bola de Ouro é Karim Benzema, avançado francês que foi o grande destaque de um Real Madrid que ganhou a Liga espanhola e Liga dos Campeões. Dados para confirmar na cerimónia de entrega marcada para 17 de outubro, em Paris, na qual será anunciado o resultado de uma votação na qual participarão jornalistas dos primeiros 100 países do ranking FIFA.