Benzema elogia Messi no PSG mas há quem discorde: «Não deve ter visto os jogos...»

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, defendeu publicamente Lionel Messi, que tem sido criticado no PSG, mas nem toda a gente concorda com as considerações do avançado do Real Madrid sobre o argentino. Jérôme Rothen, antigo avançado do PSG, deu conta disso mesmo no seu programa na rádio RMC."Quando fala assim é porque não viu os jogos do PSG, não é possível. Porque se os tivesse visto, seria ao menos um pouco crítico", explica Rothen. "Este Messi que chegou ao PSG não é o que conhecemos. E por dizemos que o Messi não está no seu melhor momento não quer dizer que somos alguém que não sabe de futebol", acrescentou.E deixou mais umas palavras a Benzema: "Ser acusado pelo Benzema de não saber nada de futebol, quando tenho 16 ou 17 anos de carreira ao máximo nível, jogando futebol desde os 5... Tornei-me conselheiro porque amo o futebol, é a minha paixão. Perdoa-me Karim, mas foste um pouco longe de mais", acrescentou o antigo médio, de 43 anos.