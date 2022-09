Boas notícias para Vitinha: médio português pode ser opção diante da Juventus

Boas notícias para o Paris SG e também para Vitinha. Apesar do alarme inicial, a lesão que sofreu no fim de semana , diante do Nantes, não é tão grave quanto se temia e o médio português até poderá ser opção na terça-feira diante da Juventus, num encontro da ronda de abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões."Ele treinou de forma individual esta manhã, mas esteve integrado no resto da sessão", disse Christophe Galtier, numa conferência de imprensa na qual assumiu alguma tristeza por não ter do outro lado Ángel di María, um jogador que deixou boas memórias no clube da capital francesa."É uma pena que o Di María não possa voltar ao Parque dos Príncipes. Fez história neste clube, foi um jogador extraordinário que rendeu muito bem. Não posso dizer que esteja contente pela sua ausência, pois trata-se de uma lesão. Sei que ele gostaria de jogar. Quando está em campo dá ao jogo qualidade e experiência. Tem um pé esquerdo fantástico e é excelente nas bolas paradas. Mas estou certo de que será substuído por um jogador de topo", declarou.Sobre a Juventus, Galtier espera dificuldades, especialmente pela força defensiva dos italianos. "São uma equipa com muita experiência, é difícil batê-los. Estão a passar por uma fase complicada, mas apenas sofreram dois golos. É difícil criar chances, porque são bem organizados e jogam com intensidade. Trabalham muito defensivamente e têm jogadores de qualidade que podem ser perigosos no contra-ataque. Estou confiante na nossa capacidade para jogar e ganhar. Os jogadores entendem o sistema, temos de nos focar no processo ofensivo", explicou.A fechar, o técnico dos parisienses desvalorizou a questão do favoritismo a ganhar a Champions. "Há sempre oito ou nove equipas que podem ganhar a Liga dos Campeões todos os anos. Há alguns favoritos que não chegam ao final. Há ambição no clube para ganhar, independentemente de sermos ou não favoritos", frisou.