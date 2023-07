Bolt reage com ironia a proposta saudita por Mbappé: «Pronto para voltar por 700 milhões»

I’m ready to unretire for this one year salary $776M — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 25, 2023

Usain Bolt é um amante do futebol - chegou a experimentar a modalidade depois de deixar o atletismo - e as principais notícias do desporto rei não lhe passam ao lado, como é o caso da mega oferta do Al Hilal, que está disposto a gastar 700 milhões de euros para contratar Kylian Mbappé.O antigo velocista jamaicano, recordista mundial dos 100, 200 e 4x100 metros, deixou uma mensagem nas redes sociais a ironizar a situação: "Pronto para sair da reforma por 776 milhões de dólares (700 milhões de euros)."Bolt, multimedalhado olímpico, abandonou a carreira em 2017 e não pode queixar-se de falta de dinheiro. Em 2019 estava entre os 50 atletas mais bem pagos do Mundo, mas certamente não enjeitaria um salário de 300 milhões, como o que o Al Hilal propõe pagar a Mbappé...