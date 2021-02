Borussia Dortmund quis provocar o PSG mas Neymar respondeu à letra

Este domingo, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 3-2 pelo Lorient, na 22ª jornada da liga francesa, e perdeu a liderança. Quem não desperdiçou a oportunidade de gozar com o fracasso do clube parisiense foi o Borussia Dortmund, que provocou o seu carrasco na última edição da Liga dos Campeões.





No final do jogo, o perfil oficial do clube alemão no Twitter compartilhou o resultado final da derrota do PSG e escreveu "O que vai...", fazendo clara menção ao famoso ditado "o que vai, um dia volta". O que os alemães não esperavam é que Neymar fosse responder à brincadeira.Também em tom provocativo, o brasileiro respondeu com uma foto que recorda o golo que marcou sobre o Dortmund, no jogo da 2ª mão dois oitavos de final da última Champion, que foi decisivo para o PSG eliminar o Dortmund."Vocês lembram-se", escreveu Neymar, ironizando a provocação do clube.