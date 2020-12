Buffon admite 'pesadelo' em Paris: «Penso nesse jogo 3 ou 4 vezes por semana»

Aos 42 anos, Gianluigi Buffon continua a fazer o que mais gosta, mas admite ao 'L'Equipe' que há um jogo em particular que continua a persegui-lo: a derrota do PSG ante o Manchester United, que afastou a equipa francesa da Liga dos Campeões, na época 2018/2019.





"É um jogo em que penso 3/4 vezes por semana. Desperta-me muitos arrependimentos", admite o guarda-redes, cujos erros nesse encontro acabaram com as aspirações francesas."Tinha a certeza que naquela época iríamos chegar à final da Champions. Tínhamos vencido em Manchester (2-0), com uma grande demonstração de força. Mas infelizmente culpo-me por um erro inacreditável. Um erro, que com a minha experiência, não devia ter acontecido", recorda."Achámos que o jogo era uma formalidade e deixei-me levar. Era como se aquele jogo já não valesse, por que tínhamos ganho por 2-0 na primeira mão, em casa deles, e eles 'coitados' tinham apenas dois jogadores disponíveis e 9 jovens", diz."E eu deixei-me ir também, perecia que estava sem energia, sem força. Aquele não era o Buffon de sempre", admite.