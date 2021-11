Cafu: «Neymar tecnicamente é melhor que Messi e Cristiano Ronaldo»

Cafu, antigo internacional brasileiro e bicampeão mundial pela Canarinha, acredita que Neymar, avançado do Paris Saint-Germain, é superior a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no que diz respeito a técnica, mas não no que toca ao empenho e liderança."Neymar tecnicamente é melhor que Messi e Cristiano Ronaldo, mas deve assumir a responsabilidade de um líder, de capitão, de craque. É preciso dedicar-se 100% ao futebol. Eu não sou melhor que o Neymar, mas sou melhor que outros laterais direitos porque me dediquei a isso, a ser um atleta profissional", referiu, ao jornal 'Marca'.O ex-lateral aproveitou para abordar o regresso do compatriota Dani Alves ao Barcelona."Eu já sabia, falei com ele, ele esteve na minha casa há dois meses em São Paulo e disse-me que tinha a possibilidade de voltar para o Barcelona. Eu disse-lhe que me parecia uma ótima ideia. Tu sabes quando tens de parar ou não. Ele não deve permitir que outros tomem essa decisão por ele. Está a treinar, a jogar, na Seleção Brasileira, quer voltar ao Barcelona. Está focado e acho que o Barcelona fez uma grande contratação", concluiu.