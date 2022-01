Carragher: «Messi mandou-me uma mensagem privada no Instagram a chamar-me de burro»

“Messi private messaged me on Instagram and called me a donkey!” @Carra23 and @GNev2 picked their @EASPORTSFIFA Team of the Year! ? #TOTY pic.twitter.com/iv2tUpuElw — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 21, 2022

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e atual comentador de desporto na 'Sky Sports', não foi defensor da ida de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain no início da temporada e, em declarações no programa 'Friday Night Football', confessou na noite de sexta-feira ter recebido há uns tempos uma mensagem privada do avançado argentino na rede social Instagram."Messi não está muito contente comigo. Eu disse que Cristiano Ronaldo não seria uma boa contratação para o Manchester United no início da temporada e dei como exemplo o caso de Messi no PSG, isto aconteceu no 'Monday Night Football', e acabei por receber uma mensagem privada no meu Instagram, do próprio [Messi]. Não vou estar aqui a mostrar as minhas mensagens privadas, mas basicamente chamou-me de burro", confessou.