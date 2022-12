Casagrande e a expulsão de Neymar: «Talvez volte para o Brasil para fazer uma festa de fim de ano»

Walter Casagrande, antigo futebolista brasileiro, agora colunista do UOL, voltou a deixar duras críticas a Neymar, que foi ontem expulso no jogo do PSG com o Estrasburgo, por acumulação de amarelos, depois de simular um penálti.Segundo a imprensa francesa, o brasileiro é o jogador da Ligue 1 com mais expulsões desde 2017, totalizando cinco desde que chegou ao campeonato gaulês. Depois de ver o vermelho, segundo o Canal+, Neymar terá deixado o estádio, antes de o encontro acabar.Casagrande considera que Neymar é "mimado" e, à semelhança de muitos adeptos nas redes sociais, acredita que o jogador vai aproveitar o facto de não poder defrontar o Lens, dia 1 de janeiro, para passar o 'reveillon' no Brasil. "O Neymar mais uma vez mostra ser uma pessoa infantilizada e mimada, dentro e fora do campo. Quando acabou o Mundial e disse estar profundamente chateado, veio para o Brasil e, além de organizar festas, foi a outras, de pessoas diferentes", considerou Casagrande numa crónica assinada no UOL.E prosseguiu: "Estava de folga e poderia fazer o quisesse? Não é bem assim, porque eles [PSG] voltaram a jogar. Não estava de férias, tinha compromissos. O Mbappé, depois de uma final fantástica, em que marcou três golos, voltou a treinar. O Neymar podia ficar sem jogar até o dia 31 de dezembro, assim como Messi e o próprio francês. Mas este regresso antecipado forçou o Neymar a voltar. E sejamos claros: não foi por espontânea vontade. Voltou porque ficaria mal não estar 'nem aí' com os compromissos do PSG."Casagrande não está surpreendido: "Muitos estavam admirados com o seu começo de temporada, marcando golos e dando assistências no campeonato francês, apesar de na Champions só ter feito dois golos, contra o Maccabi Haifa. Mas eu sempre desconfiei daquele início. Talvez volte para o Brasil para fazer uma festa de fim de ano, já que estará de fora na próxima jornada. É inacreditável a falta de foco e de responsabilidade."O antigo jogador adianta ainda que não persegue o craque brasileiro, pois limita-se a dizer aquilo que vê: "Eu não persigo o Neymar, simplesmente não apaparico nem mimo este jogador, como não faço com ninguém. O Neymar não é uma pessoa dentro do campo e outra fora dele, é um só. Virou celebridade há muito tempo e só pensa em postagens para ganhar seguidores. Como está na moda, esquece-se de ser jogador", explicou, acrescentado: "Com o Neymar nunca errei, desde a minha primeira crítica em 2017, quando disse que ele era mimado. Aí está, estamos praticamente em 2023 e ele continua infantil."