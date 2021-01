«Chega de risos, vamos treinar!»: Pochettino impõe-se no primeiro treino no Paris SG

Mauricio Pochettino orientou ontem o primeiro treino no Paris Saint-Germain e colocou em prática aquilo que havia afirmado aos meios oficiais do emblema parisiense. Quando foi oficializado, o treinador argentino defendeu que "a responsabilidade e a disciplina são o mais importante" e na primeira sessão de trabalho não terá gostado do relaxamento demonstrado pela grande maioria dos craques que compõem o plantel.

O técnico de 48 anos, que também representou o clube enquanto jogador entre 2001 e 2003, quer impôr-se desde o primeiro momento e, de acordo, com a RMC, enviou uma mensagem aos jogadores. "Chega de risos, vamos treinar!", terá dito Pochettino, em pleno relvado do centro de treinos do Paris SG, perante a descontração dos jogadores.



A RMC adianta ainda que o técnico teve a primeira conversa com os jogadores antes do treino e, no final da primeira parte da sessão, que incidiu na vertente física dos atletas, perguntou-lhes se já estavam cansados.



O treinador, que sucede a Thomas Tuchel no comando dos parisieenses, será apresentado oficialmente na terça-feira, em conferência de imprensa. A estreia de Pochettino no banco do Paris SG acontece quarta-feira, na visita ao Sait-Étienne, para a liga francesa.