Christophe Galtier: «Ao minuto 90 estávamos felizes, aos 90'+2...»

Quando a noite de jogos de Champions começou, as contas para o lado do Paris SG pareciam claras. Bastava vencer a Juventus para acabar em 1.º lugar, pois poucos pensavam que o Benfica conseguisse aquilo que efetivamente alcançou, com a goleada por 6-1 que ditou uma ultrapassagem no topo do Grupo H em cima da meta. Ora, após o encontro de Turim, onde o PSG fez a sua primeira missão ao vencer por 2-1 , Christophe Galtier deixou a entender que, apesar de ter essa possibilidade na mente, nunca pensou que tal sucedesse."Podíamos ter considerado tudo, sabíamos desta possibiliadade. Pode ser algo único, mas primeiro de tudo quero dar os meus parabéns ao Benfica, que marcou mais golos fora de casa do que nós. Dou também os parabéns à minha equipa, aos meus jogadores, ao meu grupo. Fizemos uma boa fase de grupos. 14 pontos, marcámos imensos golos, tínhamos mais um do que o Benfica... esta prova é irracional. Temos uma campanha com duas vitórias frente à Juventus, algo que acontece pela primeira vez, creio. Ao minuto 90 estávamos felizes, aos 90'+2 também estávamos tendo em conta o trabalho feito, mas... havia um empate. É assim. Para seguir em frente temos de ganhar às melhores equipas. Temos de esperar pelo sorteio e ver", disse o técnico, ao Canal +.