Christophe Galtier: «Renato Sanches precisa de jogar e libertar os cavalos»

Christophe Galtier abordou o atual momento de forma de Renato Sanches no PSG, após o médio ter somado o primeiro jogo como titular com a camisola dos parisienses (atuou 63 minutos no empate a um com o Monaco), e frisou que o médio português precisa de somar mais minutos em campo."É normal que a dupla Verratti-Vitinha funcione melhor, porque Vitinha fez toda a preparação. Renato [Sanches] precisa de referências. Ele [Renato Sanches] é estudioso e disciplinado, mas também precisa de jogar e libertar os cavalos. Precisa de tempo", apontou o técnico do emblema da capital francesa na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Toulouse, para a 5.ª jornada da Ligue 1.