Christophe Galtier sobre Verratti e Vitinha: «Tenho trabalhado nesta dupla»

Christophe Galtier falou esta sexta-feira aos jornalistas presentes na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Lille, que está marcado para este domingo, a contar para a terceira jornada da Liga francesa. Em declarações à comunicação social, o treinador dos parisienses falou da dupla Verratti/Vitinha e como tem trabalhado para que estes dois jogadores se entendam às mil maravilhas em campo.

"O Marco [Verratti] é um jogador experiente, sabe o que é jogar a um nível alto. É um jogador difícil de travar, é muito inteligente no seu posicionamento em campo e alia a sua qualidade técnica ao facto de se ligar muito bem com os jogadores da frente. O Vitinha gosta de rematar, de projetar-se em zonas mais avançadas, é um jogador ainda jovem. Tenho trabalhado nesta dupla, poderá existir outras combinações futuras, mas não podemos ter jogadores com perfis muito parecidos, e o que me parece essencial é a forma como usamos a bola", atirou o técnico natural de Marselha.





Contratado neste verão ao FC Porto por 41,5 milhões de euros, o médio internacional português foi titular em todos os três jogos realizados (um na Supertaça de França e dois para o campeonato) e sempre ao lado do centrocampista campeão do Mundo por Itália em 2020.