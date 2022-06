Contrato de Neymar com o Paris SG vai ser renovado automaticamente até... 2027

Tanto se falou na possível saída de Neymar do Paris SG, especialmente pelo alegado desagrado na direção com o avançado, e agora de França chegam informações que dão conta de que o contrato do brasileiro vai ser renovado por mais duas temporadas, até 2027. Não por vontade (pelo menos atual) do conjunto parisiense, mas sim pela existência de uma cláusula que renova automaticamente o vínculo a 1 de julho deste ano.Segundo o 'L'Equipe', essa alínea foi colocada no ano passado, aquando da renovação feita no início de 2021, na altura até 2025. Havia dois anos de opção previstos nesse acordo, sendo que o primeiro foi ativado logo em julho do ano passado. O segundo será ativado agora, a 1 de julho, altura em que arranca oficialmente a nova temporada.Por outro lado, apesar dos rumores que o colocam na porta de saída, mas também em face da constante crispação com os adeptos, Neymar já deixou claro qeu não pretende sair e tenciona afirmar-se no clube da capital francesa. Ao que parece irá por lá ficar até 2027, até aos 35 anos. A não ser que surja uma proposta irrecusável, algo que por agora tarda em aparecer.