Danilo celebra 100 jogos pelo PSG: «Quero muito continuar a escrever história neste clube»

Danilo Pereira celebrou esta terça-feira com uma publicação nas redes sociais a marca dos 100 jogos pela equipa principal do PSG. "100 jogos! É um orgulho imenso ter alcançado este marco pelo PSG. Paris tem sido uma experiência incrível ao lado dos meus companheiros, de toda a equipa e dos nossos fantásticos adeptos. Quero muito continuar a escrever história neste clube. Allez!", escreveu o internacional português através da sua página oficial no Instagram.

O médio-defensivo, que nas últimas temporadas tem somado mais minutos como central, cumpre a terceira época ao serviço do clube francês. Em 2020/21 somou um total de 42 jogos, dois golos e uma assistência. Na temporada seguinte somou 37 encontros e apontou cinco golos. Em 2022/23 leva 21 jogos realizados e um golo marcado.