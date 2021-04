Danilo desfalca PSG frente ao Lille

Danilo é baixa no PSG para o jogo frente ao Lille. O médio sofreu uma contusão na perna esquerda ao serviço da Seleção e vai ser reavaliado nas próximas 48 horas. Danilo falha assim um duelo com peso nas contas pelo título, já que PSG e Lille partilham a liderança com 63 pontos.

“É um jogo importante e o nosso objetivo é estar na liderança, mas não é decisivo”, desvalorizou Pochettino, técnico dos parisienses. Do lado do Lille dos portugueses Renato Sanches, Xeka, José Fonte e Tiago Djaló, Christophe Galtier reconheceu que defrontar o PSG “exige muito caráter e determinação”.

Gelson Martins de regresso

Após ter sido operado ao joelho esquerdo no início do ano, Gelson Martins está recuperado e faz parte dos convocados do Monaco para a receção ao Metz.