Danilo Pereira estreia-se a marcar pelo PSG

Danilo Pereira entrou este sábado para a lista de jogadores que já marcaram pelo Paris Saint-Germain. O médio-defensivo português somou hoje o 13.º jogo pelos parisienses ao marcar o golo que fechou a goleada (4-0) do PSG na visita ao reduto do Dijon, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato francês.

O internacional português de 29 anos subiu nas alturas e atirou de cabeça para o primeiro da sua conta pessoal desde que chegou a Paris.