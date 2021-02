Danilo Pereira: «Há 10 anos marcava o meu primeiro golo como profissional...»

Dez anos depois do primeiro golo profissional, eis que Danilo Pereira estreia-se a marcar no campeonato francês pelo PSG. "Mais três pontos. Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa com o meu primeiro golo com a camisola do PSG", começou por escrever o médio defensivo português, em mensagem publicada nas redes sociais.





1/ 3?? points de plus et très heureux d’avoir pu aider l’équipe avec mon premier but sous le maillot du @PSG_inside ? pic.twitter.com/R8kuKNySD1 — Danilo Pereira (@iamDaniloP) February 27, 2021

"Objetivo alcançado! Muito contente pela vitória! Há 10 dez marcava o meu primeiro golo como profissonal, hoje marco o primeiro pelo PSG. Dois momento inesquecíveis! Por mais momentos como estes!", finalizou.