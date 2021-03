Danilo Pereira na equipa da semana da Ligue 1

O internacional português Danilo Pereira foi esta terça-feira distinguido pelos adeptos franceses ao ser eleito um dos jogadores que integra o onze da jornada 30 da Ligue 1, numa votação em que o ex-Marítimo e FC Porto conta com a presença de mais quatro companheiros de equipa (Keylor Navas, Marquinhos, Verratti e Mbappé).





?? 9 des 10 joueurs de champ de cette équipe ont, soit marqué un but (ou deux @KMbappe ), soit réalisé une passe décisive (ou deux @Djoninho25 ) !



@jctodibo fête lui sa première apparition dans un #11TypeFans, et @NavasKeylor sa 7e ! pic.twitter.com/LDL3vmcVcL — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 23, 2021

Entre os restantes jogadores distinguidos, de destacar ainda o nome de Jean-Clair Todibo, jovem defesa-central francês que joga no Nice e que recentemente vestiu a camisola do Benfica por empréstimo do Barcelona.