Danilo Pereira sobre Neymar: «Trabalha muito e está bem focado»

No Paris Saint-Germain desde outubro do último ano, Danilo Pereira revela, em entrevista exclusiva à 'Eleven Sports', os jogadores que mais o surpreenderam no emblema da capital francesa, com especial destaque para o defesa-central Marquinhos e o guarda-redes Keylor Navas.





"Tirando o Neymar e o Mbappé, que têm uma qualidade muito acima da média, o Marquinhos supreendeu-me muito. Já sabia que era bom jogador, mas jogando e treinando ao lado dele, deu para ver a qualidade. O Keylor Navas é um excelente guarda-redes. Toda a equipa tem qualidade, todos os jogadores são muito fortes", começou por dizer o internacional português.Sobre Neymar, o ex-jogador do FC Porto revela que é um jogador "que trabalha muito", algo que não é do conhecimento do público em geral. "É uma pessoa muito alegre, que gosta de estar bem, de conviver. O que as pessoas não veem é a pessoa fora do campo. Encontrei aqui um Neymar que trabalha muito, que está bem focado no trabalho extra campo. Trabalha bem no ginásio e isso para quem não o conhece, não vê e não sabe"