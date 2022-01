Das lágrimas em San Mamés a uma amizade que perdura: foi assim que Messi e Neymar se 'ligaram'

Quando chegou em 2013 ao Barcelona, muitos se questionaram na Catalunha se Neymar iria encaixar no estilo de jogo da equipa e, acima de tudo, se iria conseguir entender-se com a super estrela dos blaugrana, o argentino Leo Messi. E a verdade é que os primeiros tempos não foram fáceis e essa ligação tardou em surgir, até que, num momento mais emotivo do brasileiro, o clique entre ambos se deu. A história é uma das que Neymar partilha pela primeira vez no documentário 'O Caos Perfeito', da Netflix, e remonta a um jogo com o Athletic Bilbao, ainda na época 2013/14, a sua primeira nos catalães."Lembro até hoje, foi um jogo contra o Athletic Bilbao, eu estou a chorar no balneário, na casa de banho... O Messi falou comigo, eu estava a chorar e expliquei - no meu espanhol mais ou menos -, 'não consigo jogar, não consigo ser eu mesmo'. [E ele disse-me] 'não te preocupes, estou aqui para te ajudar, continua'. Acho que esse suporte, precisava disso naquele momento. E foi onde a chave virou. Comecei a sentir-me mais leve", recordou o brasileiro.Na mesma sequência, também fala desse momento tenso. "Vi, quando cheguei ao balneário, que ele entrou rápido e estava de cabeça baixa. De repente reparo que está a chorar. Surpreendeu-me. Tentei consolá-lo, acalmá-lo, para que se pudesse soltar e não pensasse em nada que não fosse jogar futebol. Porque não era fácil a situação dele, por toda a expectativa que se tinha gerado, tudo que foi dito, tudo que tinha feito no Santos. Havia um peso muito grande que não o permitia soltar-se".Mas Messi recusa qualquer responsabilidade no sucesso que o brasileiro teve no clube. "Nunca ensinei nada. Só acho que ele foi crescendo e melhorando, como é normal quando vais crescendo com a experiência, idade, as partidas...", explicou o argentino, que agora é colega de Neymar... no Paris SG.