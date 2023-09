Dembélé revela por que decidiu mudar-se para o PSG

Ousmane Dembélé revelou por que razão decidiu deixar o Barcelona ao fim de seis épocas e mudar-se para o PSG, em entrevista à 'Téléfoot' divulgada este domingo. O internacional francês, que rendeu 50 milhões de euros aos catalães, destacou a importância de Luís Enrique e Nasser Al Khelaifi, treinador e presidente dos parisienses respetivamente, na sua decisão."Falei com Luis Enrique e com o presidente Nasser Al Khelaifi. Falaram-me do projeto. Estou muito feliz por regressar a França. As coisas estão a correr muito bem no PSG. Temos um treinador muito bom. Gostei do discurso de Nasser Al Khelaifi", assumiu o extremo, de 26 anos, ciente do que precisa de melhorar a nível individual."A definição? Tenho de melhorar isso. Há muita concorrência, por exemplo, na seleção francesa. Preciso de dar a volta ao jogo e marcar golos", admitiu Dembélé, que disse ainda ser "muito bom" ter a oportunidade de partilhar balneário com Mbappé tanto na seleção gaulesa como no PSG.