Depois da exibição monstruosa, Mbappé aborda futuro: «Seria estúpido decidir por um jogo»

Kylian Mbappé deixou (mais uma vez) o mundo do futebol rendido ao seu talento, depois do hat trick na goleada (4-1) do Paris Saint-Germain em casa do Barcelona. O avançado francês esteve verdadeiramente endiabrado e, além dos golos, foi também um constante quebra-cabeças para a defesa catalã, principalmente para Sergiño Dest, com quem travou diversos duelos no lado esquerdo do ataque.





Perante tamanho recital, o futuro de Mbappé - que tantas vezes tem sido associado a outros 'tubarões' do futebol europeu - veio à baila e o avançado francês foi bastante taxativo. "Seria estúpido decidir o meu futuro por causa de um jogo. Se tivessemos perdido também seria ridiculo dizer 'vou embora'. É uma reflexão que tem que ser feita a longo prazo. Não depende de um ou dois jogos. Sempre disse que estou muito contente aqui", afirmou o craque gaulês, de 22 anos, ele que soma 21 golos esta temporada ao serviço dos parisienses.