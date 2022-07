Desfile de craques na visita ao Japão

As estrelas do PSG aterraram ontem ao Japão, onde vão cumprir uma digressão de pré-temporada. Os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha fazem parte da comitiva, tal como o espanhol Pablo Sarabia, que na última temporada jogou no Sporting por empréstimo, mas em Tóquio as atenções estiveram todas viradas para o trio Messi, Neymar e Mbappé.

Depois de uma receção com centenas de pessoas à porta do hotel, os três craques juntaram-se durante a tarde ao novo técnico do clube Christophe Galtier para uma ronda de perguntas com a imprensa nipónica, onde apesar de problemas iniciais de tradução, acabou por reinar a boa disposição. Entre os quatro, Neymar foi o que revelou mais abertura às questões, mas mostrou agilidade para se desviar. "Estou muito feliz por estar cá com o PSG, espero que seja uma boa preparação.", disse o brasileiro antes de revelar que ficou impressionado com a rapidez dos jogadores japoneses. Também Mbappé preferiu ficar-se pelas palavras de circunstância: "É sempre um prazer voltar ao Japão. Sabemos que aqui os adeptos são muito apaixonados e ficam entusiasmados quando os grandes clubes vêm cá em digressão." No primeiro dia também houve tempo para uma sessão de treino, de apenas 40 minutos, antes da recolha ao hotel para recuperar do voo de mais de 13 horas.

Hoje há treino aberto ao público, com bilhetes esgotados, e para dia 20 está agendado o primeiro particular, diante do Kawasaki Frontale, campeão japonês em título. Depois, os parisienses defrontam o Urawa Red Diamonds, a 23, e encerram a digressão diante do Gamba Osaka, a 25. Encontros que, para Christophe Galtier, vão ser suficientes para uma boa preparação: "Temos três adversários complicados e vamos estar prontos."

Do Japão, o PSG vai partir para Israel, onde a 30 de julho disputam o primeiro troféu da era Galtier: a Supertaça francesa diante do Nantes.