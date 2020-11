Dez jogadores do PSG foram resgatados pelos bombeiros

O PSG perdeu ontem na visita ao Leipzig (2-1), na Liga dos Campeões, mas a jornada não começou da melhor maneira, pelo menos para alguns dos seus jogadores.





psg psg

Vários futebolistas do clube francês ficaram presos no elevador do hotel pouco antes do início da partida. Estiveram 50 minutos retidos, até que foram retirados pelos bombeiros.Kimpembe, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba e Atil foram todos marcados por Kurzawa nas suas stories no Instagram como tendo sido os jogadores 'aprisionados'. A storie foi posteriormente apagada, mas o sucedido já fazia eco na imprensa francesa.Seis dos jogadores retidos foram depois titulares no jogo com os alemães.