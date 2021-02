Di María desfalca Paris SG na visita a Barcelona

O argentino Ángel Di María vai falhar a visita do Paris Saint-Germain ao Barcelona, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, devido a uma lesão muscular na perna direita, revelou o treinador dos parisienses.

"O Ángel não vai poder dar o contributo em Barcelona. É um jogador importante para nós, mas temos um plantel vasto, com jogadores que nos podem ajudar a ganhar jogos", afirmou Mauricio Pochettino, na antevisão do encontro dos 16 avos de final da Taça de França, com o Caen, na quarta-feira.

Di María lesionou-se nos instantes iniciais do encontro com o Marselha, no domingo, para a Liga francesa, pouco depois de ter assistido Kylian Mbappé para o tento inaugural da partida, que os parisienses venceram por 2-0.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelo PSG, no sítio oficial, o extremo argentino, de 32 anos, contraiu uma "lesão na coxa direita" e será "reavaliado no decorrer da próxima semana".

Os gauleses, que contam no plantel com o internacional português Danilo Pereira, visitam o FC Barcelona na terça-feira, dia 16 de fevereiro, em jogo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

Ángel Di María, que representou o Benfica entre 2007 e 2010, está a cumprir a sexta temporada ao serviço do Paris Saint-Germain, pelo qual contabiliza 246 jogos e 86 golos.