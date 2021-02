Di María diz que “há muitas possibilidades” de Messi assinar pelo PSG

Ángel Di María garante que há muitas possibilidades de Lionel Messi jogar no Paris Saint Germain. O extremo argentino deu esta quarta-feira conta dessa hipótese quando questionado sobre a sua renovação com os parisienses e a vinda do compatriota para França.





"Espero renovar com o PSG. Se para jogar com Messi? Sim, oxalá. Creio que há muitas possibilidades disso", disse Di Maria.O extremo é o segundo jogador do PSG a falar publicamente sobre esta possibilidade, depois de Neymar ter garantido em Novembro que jogaria com Messi na próxima época.