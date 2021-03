Familiares de Di María estão bem na sequência do assalto de que foram vítimas

Tudo não passou de um grande susto. Ao que Record apurou, tanto Ángel di María como a sua família estão bem de saúde na sequência do assalto de que foram vítimas este domingo durante o jogo do Paris SG com o Nantes. Do assalto apenas resultaram danos e perdas materiais (um cofre foi roubado do andar cimeiro da casa), ainda que todos os elementos da família do ex-jogador do Benfica estejam naturalmente abalados pelo sucedido.





Lembre-se que Di María foi retirado à hora de jogo diante do Nantes, tendo a imprensa francesa adiantado minutos depois que o assalto teria sido violento e até teria envolvido um sequestro. Uma informação que, sabe-se agora não corresponde à realidade.